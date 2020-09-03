Молода фітнес-модель Мішель Левін показала підтягнуте тіло в білій білизні

Не так давно Мішель розповіла в одному зі своїх постів, що їсти на свята у великій кількості дуже шкідливо, а також перебирати з калоріями. Причому багато жінок були обурені словами Мішель, заявивши, що є багато – це нормально, нехай і шкідливо.

Під яскравим фото в білому бікіні Мішель написала про подію, а також захопила своїм тілом в крихітній тканині.

"Ось це так. Це було божевіллям ... Ну, ось що ми всі повинні чітко розуміти: я тут не для того, щоб вказувати вам, що робити. Я не твоя мать. У вас є вибір. І ось тут-то і вступає моя роль, Чи можу я бути частиною вас, будучи більш щасливою людиною, тоді бум !! Це моя місія! Я зробила це! 😬🤘🏻

Необмежене вживання нездорової їжі призведе до збільшення ваги. Набір жиру-це не те, до чого я прагну, набір жиру в багатьох випадках виявився причиною депресії і занадто ранньої смерті.

Я дбаю про ваше здоров'я, ваше благополуччя і, разом з тим, про ваше щастя. Якщо Щастя означає Для вас дійсно відмовитися від усього, що пов'язано з фізичним здоров'ям, в це свято, все добре», - дотепно зазначила Мішель, заручившись підтримкою фанатів.

Ми також писали раніше, Мішель розповідала, що запорука успішного заняття - це розминка перед ним. Тому цього разу Левін захопила милим роликом в Instagram, на якому позувала в спортивному костюмі. Катаючись на надуном кулі, дівчина підспівувала невигадливій індійській пісні і пародіювала рухи, характерні для танців індіанок. При цьому Мішель зазначила, що розминатися перед тренуванням завжди потрібно саме так - на позитиві.

"Режим Боллівуду виглядає так», - написала Мішель.

Ось як відреагували фанати:

"Ой, мамо, прогин хороший, Кращий просто", " тобто ти і тілом, і розумом красива .. любов з Індії», «Sei un sogno, ciao Michelle», «Ха-ха-ха 😘 😘 😘 люблю дивитися, як ти танцюєш і співаєш під пісню Боллівуду Ох, це жарко», "Вау, ти так мило виглядаєш під час танцю".

Нагадавши, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "загубила ніс ані Чері і Демі Роуз"

Також Politeka повідомляла, Мішель Левін блиснула ідеальними вигинами після тренувань: "Хороша з будь-якого ракурсу"