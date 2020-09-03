Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала подтянутое тело в белом белье

Не так давно Мишель рассказала в одном из своих постов, что есть на праздники в большом количестве очень вредно, а также перебирать с калориями. Причем многие женщины были возмущены словами Мишель, заявив, что есть много – это нормально, пусть и вредно.

Под ярким фото в белом бикини Мишель написала о произошедшем, а также восхитила своим телом в крошечной ткани.

«Вот это да. Это было безумием ... Ну, вот что мы все должны четко понимать: я здесь не для того, чтобы указывать вам, что делать. Я не твоя мать. У вас есть выбор. И вот тут-то и вступает моя роль, могу ли я быть частью вас, будучи более счастливым человеком, тогда бум !! Это моя миссия! Я сделала это! 😬🤘🏻

Неограниченное употребление нездоровой пищи приведет к увеличению веса. Набор жира - это не то, к чему я стремлюсь, набор жира во многих случаях оказался причиной депрессии и слишком ранней смерти.

Я забочусь о вашем здоровье, вашем благополучии и, вместе с тем, о вашем счастье. Если счастье означает для вас действительно отказаться от всего, что связано с физическим здоровьем, в этот праздник, все хорошо», - остроумно отметила Мишель, заручившись поддержкой фанатов.

Мы также писали ранее, Мишель рассказывала, что залог успешного занятия - это разминка перед ним. Поэтому в этот раз Левин восхитила милым роликом в Инстаграм, на котором позировала в спортивном костюме. Катаясь на надуном шаре, девушка подпевала незатейливой индийской песне и пародировала движения, характерные для танцев индианок. При этом Мишель отметила, что разминаться перед тренировкой всегда нужно именно так - на позитиве.

«Режим Болливуда выглядит так», - написала Мишель.

Вот как отреагировали фанаты:

«Ой, мама, прогиб хорош, лучший просто», «То есть ты и телом, и умом красивая .. любовь из Индии», «Sei un sogno, ciao Michelle», «Ха-ха-ха 😘😘😘 люблю смотреть, как ты танцуешь и поешь под песню Болливуда ох, это жарко», «Вау, ты так мило выглядишь во время танца».

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