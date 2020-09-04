Відомий український хореограф Влад Яма показав, як тримає тіло в тонусі

На фото Влад позував у спортзалі і тримав гантелю. Яма був у футболці і шортах, перебуваючи перед дзеркалом. Танцюрист знімав себе на телефон, демонструючи підкачаний біцепс. На тлі можна побачити різні тренажери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "майстер, дружина щасливиця".

Повідомлялося, що Наталія Могилевська в хижому образі засвітилася в компанії Влада Ями.

Так, зірка постала на фото зі своїм колишнім партнером, хореографом Владом Ямою. Незабаром їм належить знову зніматися разом в новому шоу «Маскарад». З цієї нагоди артисти вирішили побалувати шанувальників спільним фото.

На знімку Яма позує в стильній чорній сорочці і брюках. У той же час Могилевська вибрала більш помітний образ.

Ми писали, що дружина українського хореографа Влада Ями Лілія показала себе і розповіла про кінець літа.

На фото Ліля показала себе в сукні з чорним верхом і великим декольте і прозорою спідницею. Зірка спокусливо вигнулася, показуючи ідеальні вигини перед об'єктивом камери. Яма залишила волосся розпущеним і посміхалася.

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