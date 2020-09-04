Известный украинский хореограф Влад Яма показал, как держит тело в тонусе

На фото Влад позировал в спортзале и держал гантелю. Яма был в футболке и шортах, находясь перед зеркалом. Танцор снимал себя на телефон, демонстрируя подкачанный бицепс. На фоне можно увидеть различные тренажеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Мастер, жена счастливица".

Сообщалось, что Наталья Могилевская в хищном образе засветилась в компании Влада Ямы.

Так, звезда предстала на фото со своим бывшим партнером, хореографом Владом Ямой. В скором времени им предстоит снова сниматься вместе в новом шоу «Маскарад». По этому случаю артисты решили побаловать поклонников совместным фото.

На снимке Яма позирует в стильной черной рубашке и брюках. В то же время Могилевская выбрала более броский образ.

Мы писали, что жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала себя и рассказала о конце лета.

На фото Лиля показала себя в платье с черным верхом и большим декольте и прозрачной юбкой. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальные изгибы перед объективом камеры. Яма оставила волосы распущенными и улыбалась.

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