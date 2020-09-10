Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала своє найсоковитіше місце крупним планом

Зірка пройшлася перед камерою, показавши сідниці, блискучі від лосьйону, передає Politeka.net. Красуня нерідко балує шанувальників подібними жаркими відео в Instagram. Зараз на її сторінку вже підписані 654 тисячі осіб.

В одному з останніх відео красуня з'явилася в білих трусиках-бікіні з сітчастої тканини, яка навряд чи щось приховувала, та цього модель і не хотіла. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Навпаки була знята лише окрема частина тіла Ніколь - красиві сідниці.

Талію підкреслив білий поясок, а під п'ятою точкою, на ногах - підв'язки. Зірка не поспішаючи йшла, коли її сідниці знімали крупним планом, при цьому протягом усього відео, не було відображено обличчя Амато.

Кадри отримали дахозносними. Ще б пак! З такою фігурою не могло бути по-іншому.

"Канікули закінчені! Пора повертатися в спортзал! Хочете побачити, як я тренуюся?",- підписала відео зірка.

За 19 годин пост зібрав понад 17 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі були сп'янілими від краси моделі, і написали їй багато компліментів.

Нагадаємо, Ніколь Амато одягла на груди світлу в'язану накидку, яка навряд чи щось прикривала. Також на зірці були плавки, що тримаються на найтонших бретельках, що надавало образу великої пікантності.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато записала відео, представивши в білому сітчастому вбранні. Верх являв собою топ з пікантною сіточкою посередині і акуратним паском під грудьми.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими " диньками "в маленькому ТОПі:"Божественна".

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