Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала свое самое сочное место крупным планом

Звезда прошлась перед камерой, показав ягодицы, блестящие от лосьона, передает Politeka.net. Красотка нередко балует поклонников подобными жаркими видео в Инстаграм. Сейчас на ее страницу уже подписаны 654 тысячи человек.

В одном из последних видео красотка появилась в белых трусиках-бикини из сетчатой ткани, которая едва ли что-то скрывала, да этого модель и не хотела. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Наоборот была заснята лишь отдельная часть тела Николь - красивые ягодицы.

Талию подчеркнул белый поясок, а под пятой точкой, на ногах - подвязки. Звезда не спеша шла, когда ее ягодицы снимали крупным планом, при этом на протяжении всего видео, не было запечатлено лица Амато.

Кадры получились крышесносными. Еще бы! С такой фигурой не могло быть по-другому.

"Каникулы окончены! Пора возвращаться в спортзал! Хотите увидеть, как я тренируюсь?", - подписала видео звезда.

За 19 часов пост собрал более 17 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети были опьяненными от красоты модели, и написали ей много комплиментов.

Напомним, Николь Амато надела на грудь светлую вязаную накидку, которая едва ли что-то прикрывала. Также на звезде были плавки, держащиеся на тончайших бретельках, что придавало образу большой пикантности.

Ранее сообщалось, что Николь Амато записала видео, представ в белом сетчатом наряде. Верх представлял собой топ с пикантной сеточкой посередине и аккуратным пояском под грудью.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".