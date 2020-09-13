Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пишними формами в білій футболці

Як передає Politeka.net, свіже фото вона опублікувала у себе в Instagram. Дівчина зробила соковиті знімки на вулиці. Вона позувала в джинсах і білій футболці, під яку забула надіти нижню білизну. Великі груди моделі просвічувалися через тонку тканину, що додало особливої пікантності фото.

На одному з кадрів Юлія спокусливо відкрила рот, звівши з розуму своїх шанувальників.

"Думай про те, що може зробити тебе щасливим. Роби те, що тобі подобається. Будь з людьми, з якими тобі добре. Йди туди, де тобі добре", - підписала фото Мішура.

Варто відзначити, що 29-річна спортсменка любить виходити на вулицю в досить відвертих нарядах. Досить часто вона відмовляється від нижньої білизни. Раніше ми писали, що Юлія Мішура вразила пишними формами у відвертому топі. Красуня сфотографувала себе в дзеркалі ліфта, показавши свою ідеальну фігуру у всій красі.

Також нещодавно Мішура показала, чого домоглася за допомогою спорту. Красуня позбулася одягу, залишившись в одних шортиках. Модель встала боком, частково прикривши свої пишні груди. Вона продемонструвала розкішний пружний животик.

"Впевненість в собі і самоповага – найцінніші речі зі скарбниці жіночої душі", - заявила красуня.

Нагадаємо, що фітнес-модель Юлія Мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах:"яка пружна".

Як повідомляла Politeka, Юлія Мішура розбурхала видом на вулиці:"апетитна штучка".

Також Politeka писала, що Юлія Мішура захопила видом на кухні: таким формам ліфчик не потрібен.