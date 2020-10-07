Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе, здивувавши своїми навичками

На фото красуня позувала в прозорому топіку і чорних трусиках. Зірка доповнила образ боксерськими рукавичками, а волосся вирішила залишити розпущеним. Ніколь була в кросівках і ефектно ногою вдарила боксерську грушу. Кадр вийшов дуже ефектним і мотивуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Здоров'я - це багатство", - підписала кадр красуня.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт, красуня", "красиве тіло", "О, так, тіло","..... красива статура", " Друг мій, ти крутий!", "Чорт візьми, цілі !!!", "Вау! Допінг постріл!", "Ти можеш бути бійцем моєї мрії в будь-який час", "коли ти багатий. Приголомшлива картинка. Жорстока і абсолютно чудовий", " безумство. статус воїна", "виглядаєш приголомшливо"," я боюся тебе, королева", " Мені подобається, як ти штовхаєш, хороша техніка !!!! Плюс ти... так що я".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель зі Сполучених Штатів Ніколь Амато похвалилася ідеальним тілом в крихітній білизні.

"Погляд Сонця", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Амато позує в крихітному білизна, ефектно закинувши руки до верху. Модель позує спиною на камеру, відкриваючи розкішний вигляд ззаду.

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