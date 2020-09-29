Известная американская фитнес-модель Николь Амато покорила великолепным телом в сеточке

Соблазнительная красотка часто публикует в своем Инстаграм провокационные фото, пишет Politeka.net. В этот раз Амато будто превзошла сама себя.

Модель появилась на улице в сеточке на обнаженное тело. Такое фото было сделано в рамках жаркой фотосессии.

Николь позировала на природе возле зеленой воды. Звезда немного выгнулась, тем самым ее формы стали выглядеть еще более соблазнительно.

Большая грудь выпирала из сеточки, но модель предусмотрительно прикрыла самое интимное.

Плоский рельефный живот сведет с ума любого, а красивые, прямо шелковые, бедра без трусиков - завораживают своей идеальностью.

Знаменитость потрогала свои распущенные волосы, подняла голову к небу и приоткрыла губы.

Завершили образ блестящие украшения.

Фото не собрало много комментариев и лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Зато можно узнать, что думают о красотке под другими постами. Поклонники часто осыпают Амато комплиментами, ведь она будто спустилась с небес.

Напомним, Николь Амато позировала лежа на доске для серфинга, разложившись на песке.

Модель выбрала довольно яркий верх купального наряда - красотка позировала в желтом лифчике с большим вырезом, благодаря которому можно было рассмотреть большие прелести. Дополнительного акцента прелестям дали украшения.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в малюсеньком купальнике розового цвета с интересным принтом. Бикини натянулось на почти невидимых бретельках под тяжестью красивого бюста. Прелести смотрелись очень соблазнительно.

Напомним, что Николь Амато перетянула бикини и померилась формами с подругами: «Богини соблазна».

А еще Politeka писала, что Николь Амато устроила жару на пляже с раздетыми подружками: "Вы невероятные".

Также Politeka сообщала, что Николь Амато в коротеньких шортиках устроила переполох после тренировки: "Просто бомба".