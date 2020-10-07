Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя, удивив своими навыками

На фото красотка позировала в прозрачном топике и черных трусиках. Звезда дополнила образ боксерскими перчатками, а волосы решила оставить распущенными. Николь была в кроссовках и эффектно ногой ударила боксерскую грушу. Кадр получился очень эффектным и мотивирующим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здоровье - это богатство", - подписала кадр красотка.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, красавица", "Красивое тело", "О, да, тело", "..... красивое телосложение", "Друг мой, ты крутой!", "Черт возьми, цели !!!", "Вау! Допинг выстрел!", "Ты можешь быть бойцом моей мечты в любое время", "когда ты богат. Потрясающая картинка. Жестокая и совершенно великолепный", "Безумие. статус воина", "Выглядишь потрясающе", "Я боюсь тебя, королева", "Мне нравится, как ты пинаешь, хорошая техника !!!! Плюс ты ... так что я".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель из Соединенных Штатов Николь Амато похвасталась идеальным телом в крохотном белье.

«Взгляд солнца», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Амато позирует в крохотном белье, эффектно закинув руки к верху. Модель позирует спиной на камеру, открывая роскошный вид сзади.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато сбросила куртку и обворожила колоссальным бюстом

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