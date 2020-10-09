На це можна дивитися вічно

27-річна українська гімнастка, володарка завидної фігури Анна Різатдінова підкорила мережу яскравими кадрами своїх тренувань

Як передає Politeka.net, фаворитка Влада Ями з шоу "Танці з зірками" опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спортзалі в обтягуючих нарядах (щоб подивитися відеонарізку, проскрольте вниз).

Анна продемонструвала "шматочки" різних тренувань на всіляких турніках, з гирею, м'ячем, в велосипедках і лосинах, але об'єднаних пару загальними деталями: приємною енергетикою, напругою і її принадами в стильній спортивній формі. На ці кадри можна дивитися вічно.

"Спорт - це дуже красиво😍 хто не згоден, той просто не тренувався в стильній формі!... Я зрозуміла наскільки спортивний одяг додає впевненості в собі під час заняття спортом💪 А ви стежите за своїм зовнішнім виглядом в тренажерному залі? Чи впливає це на вашу мотивацію займатися?", - підписала кадри Різатдінова.

За короткий час пост зібрав майже тисячу лайків. Коментуючі оцінили смайликами й відгуками: "Шикарна😻".

Раніше ми повідомляли, Різатдінова вирішила поділитися з користувачами в Instagram потаємним. Зірка опублікувала факти про себе і свої пристрасті.

"Друзі, розкриваю всі карти)", - урочисто заявила Анна, зізнавшись, що не може жити без кави.

Крім того, за словами гімнастки, вона дуже любить морепродукти і пасту. Її улюблена кухня італійська і японська. А улюблена виконавиця - Lana Del Rey. Її пісні вона слухає і в сумні, і в радісні моменти.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова приголомшила довжиною ніг в міні-шортах:»Боже, як же я люблю...".

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