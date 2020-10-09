27-летняя украинская гимнастка, обладательница завидной фигуры Анна Ризатдинова покорила сеть яркими кадрами своих тренировок
Как передает Politeka.net, фаворитка Влада Ямы из шоу "Танці з зірками" опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в спортзале в обтягивающих нарядах (чтобы посмотреть видеонарезку, проскролльте вниз).
Анна продемонстрировала "кусочки" различных тренировок на всевозможных турниках, с гирей, мячом, в велосипедках и лосинах, но объединенных пару общими деталями: приятной энергетикой, напряжением и ее прелестями в стильной спортивной форме. На эти кадры можно смотреть вечно.
"Спорт - это очень красиво😍 Кто не согласен, тот просто не тренировался в стильной форме!... Я поняла насколько спортивная одежда добавляет уверенности в себе во время занятия спортом💪 А вы следите за своим внешним видом в тренажёрном зале? Влияет ли это на вашу мотивацию заниматься?", - подписала кадры Ризатдинова.
За короткое время пост собрал почти тысячу лайков. Комментирующие оценили смайликами и откликами: "Шикарная😻".
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Ранее мы сообщали, Ризатдинова решила поделиться с пользователями в Инстаграм сокровенным. Звезда опубликовала факты о себе и своих пристрастиях.
«Друзья, раскрываю все карты)», - торжественно заявила Анна, признавшись, что не может жить без кофе.
Кроме того, по словам гимнастки, она очень любит морепродукты и пасту. Ее любимая кухня итальянская и японская. А любимая исполнительница - Lana Del Rey. Ее песни она слушает и в грустные, и в радостные моменты.
Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».
Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".