27-летняя украинская гимнастка, обладательница завидной фигуры Анна Ризатдинова покорила сеть яркими кадрами своих тренировок

Как передает Politeka.net, фаворитка Влада Ямы из шоу "Танці з зірками" опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в спортзале в обтягивающих нарядах (чтобы посмотреть видеонарезку, проскролльте вниз).

Анна продемонстрировала "кусочки" различных тренировок на всевозможных турниках, с гирей, мячом, в велосипедках и лосинах, но объединенных пару общими деталями: приятной энергетикой, напряжением и ее прелестями в стильной спортивной форме. На эти кадры можно смотреть вечно.

"Спорт - это очень красиво😍 Кто не согласен, тот просто не тренировался в стильной форме!... Я поняла насколько спортивная одежда добавляет уверенности в себе во время занятия спортом💪 А вы следите за своим внешним видом в тренажёрном зале? Влияет ли это на вашу мотивацию заниматься?", - подписала кадры Ризатдинова.

За короткое время пост собрал почти тысячу лайков. Комментирующие оценили смайликами и откликами: "Шикарная😻".

Ранее мы сообщали, Ризатдинова решила поделиться с пользователями в Инстаграм сокровенным. Звезда опубликовала факты о себе и своих пристрастиях.

«Друзья, раскрываю все карты)», - торжественно заявила Анна, признавшись, что не может жить без кофе.

Кроме того, по словам гимнастки, она очень любит морепродукты и пасту. Ее любимая кухня итальянская и японская. А любимая исполнительница - Lana Del Rey. Ее песни она слушает и в грустные, и в радостные моменты.

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".