Знаменита українська фітнес-модель Бахар Набієва, яку називають володаркою "залізних сідниць", показала підтягнуте тіло в чорному бікіні

Спортсменка є однією з найпопулярніших українських фітнес-моделей. Дівчині вдалося перевершити безліч спортивних красунь завдяки своїй завзятості і бажанням повністю змінитися. Бахар з дитинства комплексувала з приводу зовнішнього вигляду і лише з часом прийняла себе і змогла надихнути сотні дівчат.

Зараз Набієва активно подорожує, розповідає про те, як проводить свої тренування і дивує перетворилися формами. Ефектна брюнетка нещодавно показала підтягнуте тіло в одній чорній білизні і змогла справити бурхливе враження на фанатів.

"Можеш любити мене, ти можеш просто ненавидіти мене. Я віддалилася від реальності тільки для того, щоб переслідувати мою мрію, тому що я дійсно знаю, що воно того варте. І практика, це робить досконалим вас. Мої дії перетворюються на слова. Це факт, що я дівчина, у якої дуже багато пристрасті» - написала Бахар спочатку англійською мовою.

Ось як реагують фанати:

"Чудово ❤️; краса всередині ✨ і щирість, благослови Бог ❤️; Моя душа готова до тебе, любов; тут тільки любов. Продовжуй робити свою дівчинку; ви неймовірно красиві! Безумовно одна з найкрасивіших жінок, яких я коли-небудь бачив!; Мила дівчинка 🖤; 🤤 🔥 😍 як завжди приголомшливо; весь цей соус для однієї дівчини😭 🔥 🔥 🔥; просто приголомшливо, мені подобається твоє тіло, твоє обличчя, волосся, все! 💋 ❤ ️ ; я люблю тебе, крихітка»

Ми також писали, що молода і успішна спортсменка є однією з найпопулярніших фітнес-моделей України. Дівчина з ефектною зовнішністю не тільки домоглася успіху в блогінгу, але і стала вельми популярна завдяки своєму вигляду і способу життя.

Бахар змогла прокачати тіло по повній програмі лише завдяки праці, довгим тренуванням і бажанням відкинути комплекси після цькування в школі. Зараз молода брюнетка ділиться головними досягненнями в Instagram і вражає своїми перетвореннями після занять в залі. Не так давно фітнес-красуня вирушила на відпочинок, де вразила фігурою на прогулянці.

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