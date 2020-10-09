Знаменитая украинская фитнес-модель Бахар Набиева, которую называют обладательницей "железных ягодиц", показала подтянутое тело в черном бикини

Спортсменка является одной из самых популярных украинских фитнес-моделей. Девушке удалось превзойти множество спортивных красоток благодаря своему упорству и желанию полностью измениться. Бахар с детства комплексовала по поводу внешнего вида и лишь со временем приняла себя и смогла вдохновить сотни девушек.

Сейчас Набиева активно путешествует, рассказывает о том, как проводит свои тренировки и удивляет преобразившимися формами. Эффектная брюнетка недавно показала подтянутое тело в одном черном белье и смогла произвести бурное впечатление на фанатов.

«Можешь любить меня, ты можешь просто ненавидеть меня. Я отдалилась от реальности только для того, чтобы преследовать мою мечту, потому что я действительно знаю, что оно того стоит. И практика, это делает совершенным вас. Мои действия превращаются в слова. Это факт, что я девушка, у которой очень много страсти» - написала Бахар изначально на английском языке.

Вот как реагируют фанаты:

«Великолепно ❤️; Красота внутри ✨ и искренность, благослови Бог ❤️; Моя душа готова к тебе, любовь; Здесь только любовь. Продолжай делать свою девочку; Вы невероятно красивы! Определенно одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел!; Милая девочка 🖤; 🤤🔥😍 как всегда потрясающе; Весь этот соус для одной девушки 😭🔥🔥🔥; Просто потрясающе, мне нравится твое тело, твое лицо, волосы, все тут прекрасно! 💋❤️; я люблю тебя, крошка».

Мы также писали, что молодая и успешная спортсменка является одной из самых популярных фитнес-моделей Украины. Девушка с эффектной внешностью не только добилась успеха в блоггинге, но и стала весьма популярна благодаря своему виду и образу жизни.

Бахар смогла прокачать тело по полной программе лишь благодаря труду, долгим тренировкам и желанию отбросить комплексы после травли в школе. Сейчас молодая брюнетка делится главными достижениями в Инстаграм и впечатляет своими преображениями после занятий в зале. Не так давно фитнес-красотка отправилась на отдых, где поразила фигурой на прогулке.

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