Известная фитнес-модель Сьюзи Кортес, которая является хозяйкой самых красивых ягодиц, показала, как достигла своего титула

На кадрах Кортес позировала в лосинах и красном купальнике. Звезда забралась на тренажер для ног, где было очень много "блинов" и начала качать свои ноги. Волосы у красотки были распущены. Выглядела тренировка очень эффектно и мотивирующе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Легкая тренировка в эту субботу", - написала Сьюзи.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"За вами перестали гнаться за вами в квартире? Мы надеемся на это. Удачи", "Нам просто нужно было убрать руки с колен !!!", "Снимите половину веса и доведите их до самого низа", "Один совет: перевяжите колени", "С большой осторожностью Сьюзи", "Чтобы их хорошо выполнять, приходится опускать ноги вниз", "Вот это сила", "Хорошая работа вознаграждается".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез впечатлила сеть откровенным снимком.

Съемка, устроенная в спальне получилась яркой и провокационной. В частности красавица устроила соблазнительную фотосессию в кружевном нижнем белье. На пикантном фото она приняла раскованную позу, опустившись на колени у дивана, и выпятив свою гордость на всеобщее обозрение.

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