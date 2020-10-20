Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе і задала питання

На кадрах Ніколь Амато здалася в білому напівпрозорому топі і трусиках, які практично не були видні. Зірка знімала себе на телефон, а в руці тримала льодяник, який облизувала язиком. Кадри вийшли досить пікантними і спокусливими, адже модель любить провокаційні вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Про який аніме-персонажа я вам нагадую?",- написала дівчина.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Круто", "так, дитина", "як сексуальна ультрафіолетова" ," так дивно чудово !!!", "Я хочу спробувати цю Лолі, яку ти тільки що спробувала", "чорт візьми, це волосся", " красиве відео. Абсолютно чудова", " людина ці очі і ці губи .. Ти вбиваєш кого-небудь кожен день", "щасливого понеділка", "нереальна лялечка".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ніколь Амато спокусила видами в бікіні.

Модель в одному з останніх сторіз Instagram покрасувалася в крихітному бікіні на тонких завязочках. При цьому купальний наряд блищав на сонці завдяки красивим нашивкам з намистин.

Нагадавши, Ніколь Амато без білизни пограла мовою з великим чупа-чупсом

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато забралася в басейн, показавши пишний бюст в мокрому бікіні

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