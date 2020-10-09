Известная фитнес-модель Николь Амато похвасталась собой и рассказала о релизе

На фото красотка позировала в черном белье. Николь легла, показав себя по грудь. Модель задрала голову, а руками сжала бюст, делая фото максимально жарким. Волосы у девушки были распущенными, а образ Амато дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скоро выйдет музыкальное видео", - написала Николь.

Фанаты поставили 800 лайков и написали комментарии:

"О. Так соблазнительно", "Теперь это чистый класс", "Красивая картина. Очень мило", "Привет из Форт-Лодердейла! Всегда рад вас видеть. Удачной среды", "Великолепная красотка", "Поздравляю любовь", "Безупречно потрясающая настоящая богиня", "Да, я буду смотреть твой музыкальный клип", "Ты такая красивая, детка", "Банда уведомлений", "Счастливой среды".

Сообщалось, что фитнес-модель из США Николь Амато показала экстремальное увлечение в соблазнительном образе.

Красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, в котором оказалась за штурвалом самолета. На первом фрагменте в она позирует еще в автомобиле в авиаторских очках, летной фуражке и черной-куртке. Девушка кокетливо показывает язык.

Напомним, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин

Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато довела до безумия, показав загорелое тело в крохотном белье

А еще Politeka сообщала, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду



