Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя и задала вопрос

На кадрах Николь Амато показалась в белом полупрозрачном топе и трусиках, которые практически не были видны. Звезда снимала себя на телефон, а в руке держала леденец, который облизывала языком. Кадры получились довольно пикантными и соблазнительными, ведь модель любит провокационные наряды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О каком аниме-персонаже я вам напоминаю?", - написала девушка.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Круто", "Да, детка", "Как сексуальная ультрафиолетовая", "Так удивительно великолепно !!!", "Я хочу попробовать эту лоли, которую ты только что попробовала", "Черт возьми, эти волосы", "Красивое видео. Абсолютно великолепна", "Человек эти глаза и эти губы .. Ты убиваешь кого-нибудь каждый день", "Счастливого понедельника", "Нереальная куколка".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Николь Амато соблазнила видами в бикини.

Модель в одном из последних сториз Инстаграм покрасовалась в крохотном бикини на тонких завязочках. При этом купальный наряд блестел на солнце благодаря красивым нашивкам из бусин.

Напомним, Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом

А еще Politeka писала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини

Также Politeka сообщала, что знойная фитнес-модель Николь Амато устроила бокс без штанов



