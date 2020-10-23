Відома фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася собою і показала тренування
На фото красуня позує лосинах, кросівках, білому топі, бейсболці і масці. Зірка знімала себе у вбиральні на телефон, демонструючи підтягнуту фігуру. На інших кадрах красуня себе показала ближче, а на роликах - як тренує свою бездоганну фігуру. Кадри вийшли ефектними і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
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"Шалено красиво! Відмінна мотивація", "ми любимо штани, які ти носиш", "ти спокуслива кішечка".
Ми писали, що відома фітнес-модель Ніколь Амато спокусила видами в бікіні.
Модель в одному з останніх сторіз Instagram покрасувалася в крихітному бікіні на тонких завязочках. При цьому купальний наряд блищав на сонці завдяки красивим нашивкам з намистин.
Маленький ліфчик обтягнув пишні груди, яка спокусливо випирала і ледь не показувала найінтимніші місця.
Повідомлялося, що фітнес-модель з США Ніколь Амато показала екстремальне захоплення в спокусливому образі.
На першому фрагменті в вона позує ще в автомобілі в авіаторських окулярах, льотному кашкеті і чорній-куртці. Дівчина кокетливо показує мову.
На іншому відео Ніколь Амато вже летить в літаку поруч з чоловіком, який, по всій видимості, його пілотує. Модель позбулася куртки і залишилася в короткому жовтому ТОПі.
Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато в прозорому ТОПі змусила чоловіків пускати слинки
А ще Politeka писала, що Ніколь Амато без білизни пограла мовою з великим чупа-чупсом
Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато забралася в басейн, показавши пишний бюст в мокрому бікіні