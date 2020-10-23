Известная фитнес-модель Николь Амато похвасталась собой и показала тренировку

На фото красотка позирует лосинах, кроссовках, белом топе, бейсболке и маске. Звезда снимала себя в уборной на телефон, демонстрируя подтянутую фигуру. На других кадрах красотка себя показала ближе, а на роликах - как тренирует свою безупречную фигуру. Кадры получились эффектными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Безумно красиво! Отличная мотивация", "Мы любим брюки, которые ты носишь", "Ты соблазнительная кошечка".

Мы писали, что известная фитнес-модель Николь Амато соблазнила видами в бикини.

Модель в одном из последних сториз Инстаграм покрасовалась в крохотном бикини на тонких завязочках. При этом купальный наряд блестел на солнце благодаря красивым нашивкам из бусин.

Маленький лифчик обтянул пышную грудь, которая соблазнительно выпирала и едва не показывала самые интимные места.

Сообщалось, что фитнес-модель из США Николь Амато показала экстремальное увлечение в соблазнительном образе.

На первом фрагменте в она позирует еще в автомобиле в авиаторских очках, летной фуражке и черной-куртке. Девушка кокетливо показывает язык.

На другом видео Николь Амато уже летит в самолете рядом с мужчиной, который, по всей видимости, его пилотирует. Модель избавилась от куртки и осталась в коротком желтом топе.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато в прозрачном топе заставила мужчин пускать слюнки

А еще Politeka писала, что Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом

Также Politeka сообщала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини



