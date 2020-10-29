Знаменита українська фітнес-модель Бахар Набієва, яку називають володаркою "залізних сідниць", показала ідеальне тренування

Дівчина прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності і наполегливим тренуванням. Щоб показати, що у неї більше немає комплексів, Бахар почала активно тренуватися в спортзалі і повністю змінилася. Завдяки мотивуючим відео, вона також стала найпопулярнішою фітнес-блогеркою України.

Тепер молода спортсменка активно займається собою, їздки за кордон на відпочинок і вражає розповідями про те, як їй доводилося раніше займатися, щоб домогтися таких форм, як зараз. На представленому нещодавно відео в Instagram також можна помітити, що модель багато часу приділяє силовим навантаженням і займається під наглядом тренера.

"Отримай це, дівчинка; мотивація😍; подивився повне відео .. Дуже сподобалося💪; Que Rico 🔥; це було дуже інформативне відео, мені дійсно подобається дивитися, як ти проводиш дні на YouTube ви прекрасні; 💪 🏾 💪 🏾 зроби це красиво! Ви зробили це легко😍 😍; могутня Бахар Набієва. 💘 Це не просто чиста сила. 😍 💘 ; Отримайте цю роботу💯 🔥; повністю жорстка👌 👌 👌; виглядає абсолютно приголомшливо💖 💖».

Раніше ми писали, що спортсменка комплексувала з приводу зовнішності ще в підлітковому віці. А щоб позбутися від страхів і невпевненості в собі, вона вирішила, що пора змінити життя. Лише завдяки наполегливим тренуванням, множинним заняттям і бажанням стати краще, дівчина домоглася чималих висот.

Тепер Бахар не тільки одна з найпопулярніших блогерш України, але ще і досить успішна фітнес-модель. Набієва може похвалитися досить підкачаним тілом, яке не зможуть перевершити навіть багато чоловіків. Спортсменка при цьому не збирається зупинятися на підставлених цілях.

Як видно на фото, зараз вона відпочиває і не забуває при цьому радувати фанатів. Позуючи в зручних кедах, майці на тонких лямках і в синіх джинсах, Бахар вдалося привернути увагу користувачів Instagram.

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