Знаменитая украинская фитнес-модель Бахар Набиева, которую называют обладательницей "железных ягодиц", показала идеальную тренировку

Девушка прославилась благодаря своей необычной внешности и упорным тренировкам. Чтобы показать, что у нее больше нет комплексов, Бахар начала активно тренироваться в спортзале и полностью преобразилась. Благодаря мотивирующим видео, она также стала самой популярной фитнес-блогершей Украины.

Теперь молодая спортсменка активно занимается собой, ездки за границу на отдых и впечатляет рассказами о том, как ей приходилось раньше заниматься, чтобы добиться таких форм, как сейчас. На представленном недавно видео в Инстаграм также можно заметить, что модель много времени уделяет силовым нагрузкам и занимается под наблюдением тренера.

«Получи это, девочка; мотивация😍; Посмотрел полное видео .. Очень понравилось💪; Que Rico 🔥; Это было очень информативное видео, мне действительно нравится смотреть, как ты проводишь дни на YouTube Вы великолепны; 💪🏾💪🏾 Сделай это красиво! Вы сделали это легко, могущественная дамочка😍😍; Могучая Бахар Набиева. 💘 Это не просто чистая сила. 😍💘; Получите эту работу 💯🔥; Полностью жесткая👌👌👌; Выглядит совершенно потрясающе 💖💖».

Ранее мы писали, что спортсменка комплексовала по поводу внешности еще в подростковом возрасте. А чтобы избавиться от страхов и неуверенности в себе, она решила, что пора изменить жизнь. Лишь благодаря упорным тренировкам, множественным занятиям и желанию стать лучше, девушка добилась немалых высот.

Теперь Бахар не только одна из самых популярных блогерш Украины, но еще и довольно успешная фитнес-модель. Набиева может похвастаться довольно подкачанным телом, которое не смогут превзойти даже многие мужчины. Спортсменка при этом не собирается останавливаться на подставленных целях.

Как видно на фото, сейчас она отдыхает и не забывает при этом радовать фанатов. Позируя в удобных кедах, майке на тонких лямках и в синих джинсах, Бахар удалось привлечь внимание пользователей Инстаграм.

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