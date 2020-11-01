Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала яскраві кадри в пікантному костюмі
Як повідомляє Politeka.net, Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Дівчина підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.
Ніколь велика любителька вбиратися з приводу і без. А тому Хеллоуїн вона і зовсім пропустити не могла. Зірка вже почала демонструвати незвичайні образи, викладаючи в Instagram фото.
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На новому фото вона постала в образі сучасної відьми. Для цього Ніколь приміряла гольфи і синій піджак з великими золотими гудзиками. Під верхній одяг вона одягла мереживний бюстгальтер і бікіні рожевого кольору, яке просвічується. Білизна і так ледь прикриває тіло Амато, а кольори і тканини створюють ефект, що вона і зовсім оголена. Доповнила вона свій образ-відьми окулярами і чарівною паличкою.
При цьому модель прийняла спокусливу позу на стільці, розставивши ноги в сторони.
"У місті з'явилася нова відьма", - підписала свій пост Амато.
Фолловери зірки викупали ефектну і артистичну модель в компліментах.
"Неймовірно 💕", "дуууже жарко", "Ти така неймовірно мила, така чудова! Люблю твій костюм!", "Красива і пустотлива відьма, приголомшливо спокуслива💘 🔥 💘", " ну цей тон тіла чарівний ... 😜".
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