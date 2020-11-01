Знаменитая фитнес-модель Николь Амато показала яркие кадры в пикантном костюме

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

Николь большая любительница наряжаться по поводу и без. А потому Хэллоуин она и вовсе пропустить не могла. Звезда уже начала демонстрировать необычные образы, выкладывая в Instagram фото.

На новом фото она предстала в образе современной ведьмы. Для этого Николь примеряла гольфы и синий пиджак с крупными золотыми пуговицами. Под верхнюю одежду она надела кружевной бюстгальтер и просвечивающиеся бикини розового цвета. Белье и так едва прикрывает тело Амато, а цвета и ткани создают эффект, что она и вовсе обнаженная. Дополнила она свой образ-ведьмы очками и волшебной палочкой.

При этом модель приняла соблазнительную позу на стуле, расставив ноги в стороны.

"В городе появилась новая ведьма", - подписала свой пост Амато.

Фолловеры звезды искупали эффектную и артистичную модель в комплиментах.

"Удивительно 💕", "Ооочень жарко", "Ты такая невероятно милая, такая великолепная! Люблю твой костюм!", "Красивая и озорная ведьма, потрясающе соблазнительная💘🔥💘", "Ну этот тон тела волшебный ... 😜".

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