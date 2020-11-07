Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в костюмі пілота

Зірка без жодних утисків постійно радує шанувальників своїми спекотними образами, повідомляє Politeka.net. Цього разу Ніколь продемонструвала свої вигини в костюмі пілота без білизни.

Модель позувала біля вертольота, погравши пишними принадами в розстебнутому одязі.

"Фантастична" Амато одягла зелений комбінезон, який обтягнув її пишні груди тонку талію і красиві сідниці.

Грайливо розстебнувши блискавку, Ніколь посвітила грудьми без сорому. Також не можна не відзначити красивий рівний загар.

Знаменитість одягла стильні окуляри, а також завершила настільки жаркий образ іншими аксесуарами.

За 11 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік зірки.

Варто відзначити, Зараз на сторінку знаменитості підписані 666 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, Ніколь Амато взяла участь у відвертій фотосесії у свого друга, про що той повідомив в Instagram. На одному з розміщених знімків зірка вигнулася біля води, виставивши апетитні сідниці в рожевому бікіні. Модель дивилася в камеру, закинувши волосся набік.

Здавалося, замість ліфчика на знаменитості були лише салатові наклейки, що прикривали найінтимніші деталі.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато забралася в зарості джунглів заради соковитого кадру. Вона перевтілилася в справжню русалку. Ніколь прийняла жарку позу так, щоб її розмальовані ноги здавалися справжнім хвостом, зі смарагдово-сріблястою лускою.

Здивовані користувачі висловили своє захоплення в коментарях, написавши багато компліментів.

Нагадавши, зухвала Ніколь Амато в прозорому ТОПі показала, чим нокаутує чоловіків

А ще Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду