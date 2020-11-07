Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в костюме пилота

Звезда без всяких стеснений постоянно радует поклонников своими жаркими образами, сообщает Politeka.net. В этот раз Николь продемонстрировала свои изгибы в костюме пилота без белья.

Модель позировала возле вертолета, поиграв пышными прелестями в расстегнутой одежде.

"Фантастическая" Амато надела зеленый комбинезон, который обтянул ее пышную грудь тонкую талию и красивые ягодицы.

Игриво расстегнув молнию, Николь посветила грудью без стеснения. Также нельзя не отметить красивый ровный загар.

Знаменитость надела стильные очки, а также завершила столь жаркий образ другими аксессуарами.

За 11 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону звезды.

Стоит отметить, сейчас на страницу знаменитости подписаны 666 тысяч пользователей сети.

Напомним, Николь Амато поучаствовала в откровенной фотосессии у своего друга, о чем тот сообщил в Инстаграм. На одном из размещенных снимков звезда выгнулась у воды, выставив аппетитные ягодицы в розовом бикини. Модель смотрела в камеру, закинув волосы набок.

Казалось, вместо лифчика на знаменитости были лишь салатовые наклейки, прикрывшие самые интимные детали.

Ранее мы писали, что Николь Амато забралась в заросли джунглей ради сочного кадра. Она перевоплотилась в настоящую русалку. Николь приняла жаркую позу так, чтобы ее разрисованные ноги казались настоящим хвостом, с изумрудно-серебристой чешуей.

Изумленные пользователи выразили свое восхищение в комментариях, написав много комплиментов.

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А еще Politeka сообщала, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду