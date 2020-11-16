Фітнес-модель Ніколь Амато вразила бездоганною фігурою в мереживній білизні, зігнувшись до непристойності

Як повідомляє Politeka, фотографію красуня викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Природна краса зсередини", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії знаменитість позує, злегка приспустивши мереживну білизну. При цьому знаменитість зігнулася, демонструючи бездоганні форми.

"Ось, що я називають-Щасливий понеділок«,» це пожежа«,» ти неймовірно крута дівчинка«," дуже мило виглядаєш, Ніколь. Звела мене з розуму«,» чертовски круто виглядаєш«, " королівські вигини. Краса, аж очі відірвати неможливо", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що фітнес-модель Ніколь Амато з рожевим волоссям в пікантній позі показала свої багатства.

Модель Ніколь Амато зараз працює з відомим модельним агентством і бере участь в різних фотосесіях. Цього разу красуня постала спиною до камери в пікантній позі.

Красуня одягла рожеві трусики-сіточку, які оголили її пружні, як горіх, сідниці. Зірка спокусливо вигнулася, виставивши свою гордість в найвигіднішому ракурсі.

Нагадавши, Ніколь Амато без білизни пограла мовою з великим чупа-чупсом

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато забралася в басейн, показавши пишний бюст в мокрому бікіні

Також Politeka повідомляла, що спекотна фітнес-модель Ніколь Амато влаштувала бокс без штанів