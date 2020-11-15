Фитнес-модель Николь Амато впечатлила роскошной фигурой, примеряв крохотное бикини

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя в Instagram.

«Новое начало», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Амато позирует, закинув руки к голове, демонстрируя на камеру безупречные изгибы во всей красе. Фанаты модели пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Обожаю это фото», «ох, какая душа роскошная», «невероятно», «Это просто какой-то пожар», «абсолютная красотка», «очень мило выглядишь», «богиня! Сразу видно, что ты долго работала ради такого тела», «какой взгляд безупречный», «на это можно смотреть вечно», «роскошные прелести, детка», - пишут они.

До этого сообщалось, что фитнес-модель Николь Амато с розовыми волосами в пикантной позе показала свои богатств.

Модель Николь Амато сейчас работает с известным модельным агентством и участвует в различных фотосессиях. В этот раз красотка предстала спиной к камере в пикантной позе.

Красотка надела розовые трусики-сеточку, которые оголили ее упругие, как орех, ягодицы. Звезда соблазнительно выгнулась, выставив свою гордость в самом выгодном ракурсе.

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