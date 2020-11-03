Известная фитнес-модель Николь Амато с розовыми волосами в пикантной позе показала свои богатства

Модель Николь Амато сейчас работает с известным модельным агентством и участвует в различных фотосессиях, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка предстала спиной к камере в пикантной позе.

Красотка надела розовые трусики-сеточку, которые оголили ее упругие, как орех, ягодицы. Звезда соблазнительно выгнулась, выставив свою гордость в самом выгодном ракурсе.

Красивый изгиб тонкой талии и идеальных бедер выглядели завораживающе. Модель села на коленки, и подогнула ножки в носочках под себя.

Прозрачный топик с кружевом - прикрыл спинку. Звезда выгнулась, держа в руках подтяжки, она растянула резинку, которая легла на ее пятой точке.

Амато откинула голову с розовыми волосами, устремившись в сторону плакатов на стене.

"Яблочко 🎯 кто хочет увидеть больше фото в этой одежде?", - написала звезда.

За 12 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону красотки.

Ранее сообщалось, что Николь Амато решила показать, как купается в бассейне, примерив на себя жаркий образ. Николь надела парик с розовым оттенком волос. Аккуратная прическа смотрелась на Амато просто шикарно.

Также звезда была в крохотном зеленом бикини, которое практически ничего не прикрывало.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в миниатюрном белье, которое максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. При этом знаменитость добавила к этому всему хищный взгляд.

Напомним, Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом

А еще Politeka писала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини

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