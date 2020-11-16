Фитнес-модель Николь Амато впечатлила безупречной фигурой в кружевном белье, изогнувшись до неприличия

Как сообщает Politeka, фотографию красотка выбросила у себя на странице в Instagram.

«Естественная красота изнутри», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии знаменитость позирует, слегка приспустив кружевное белье. При этом знаменитость изогнулась, демонстрируя безупречные формы.

«Вот, что я называют – счастливый понедельник», «это пожар», «ты невероятно крутая девочка», «очень мило выглядишь, Николь. Свела меня с ума», «чертовски круто выглядишь», «королевские изгибы. Красота, аж глаза оторвать невозможно», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что фитнес-модель Николь Амато с розовыми волосами в пикантной позе показала свои богатств.

Модель Николь Амато сейчас работает с известным модельным агентством и участвует в различных фотосессиях. В этот раз красотка предстала спиной к камере в пикантной позе.

Красотка надела розовые трусики-сеточку, которые оголили ее упругие, как орех, ягодицы. Звезда соблазнительно выгнулась, выставив свою гордость в самом выгодном ракурсе.

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