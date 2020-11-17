Олімпійська чемпіонка, гімнастка та фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова вразила наповал ніжною красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна опублікувала кадри зі зйомок шоу "Імпровізація". Дівчина вибрала для зйомок вельми пікантний наряд. Вона була одягнена в чорний топ з незвичайними вирізами і штани. Костюм ідеально підкреслив струнку фігурку гімнастки, а вирізи додали образу шарму.

На одному фото Анна позувала сама, а на другому засвітилася в компанії Санти Дімопулос і Арама Арзуманяна, а також ведучого шоу Олександра Педана.

"Скоро чекайте в крутому шоу. Імпровізація-це нелегко, але дуже весело! Хочу ще", - підписала фото зірка.

Сама Анна, як відомо, посіла друге місце в шоу "Танці з зірками", а також повернулася на два ефіри в новий сезон. Гімнастка на проекті була фавориткою Влада Ями. Нещодавно стало відомо, що спортсменка почала зустрічатися з Сергієм Мельником, який покинув проект у чвертьфіналі.

Раніше ми писали, що Різатдінова з хвостиком і ніжним макіяжем показала, якою красивою дівчинкою вона може бути. Красуня в спортивному костюмі відобразила своє легке як пушок тіло на тлі київських видів.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова звела з розуму розкутою позою в блискітках:"Стала краще".

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