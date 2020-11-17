Олімпійська чемпіонка, гімнастка та фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова вразила наповал ніжною красою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна опублікувала кадри зі зйомок шоу "Імпровізація". Дівчина вибрала для зйомок вельми пікантний наряд. Вона була одягнена в чорний топ з незвичайними вирізами і штани. Костюм ідеально підкреслив струнку фігурку гімнастки, а вирізи додали образу шарму.
На одному фото Анна позувала сама, а на другому засвітилася в компанії Санти Дімопулос і Арама Арзуманяна, а також ведучого шоу Олександра Педана.
"Скоро чекайте в крутому шоу. Імпровізація-це нелегко, але дуже весело! Хочу ще", - підписала фото зірка.
Курс валют пустять на дно, НБУ змінив позиції гривні: що буде з доларом
Біда з дворічним сином Тодоренко, зірка зі сльозами розкрила деталі: "Всю ніч прокидався від..."
"Наречена" Харламова заткнула за пояс Волочкову своїм ідеальним шпагатом: "Як струна"
Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій"
Сама Анна, як відомо, посіла друге місце в шоу "Танці з зірками", а також повернулася на два ефіри в новий сезон. Гімнастка на проекті була фавориткою Влада Ями. Нещодавно стало відомо, що спортсменка почала зустрічатися з Сергієм Мельником, який покинув проект у чвертьфіналі.
Раніше ми писали, що Різатдінова з хвостиком і ніжним макіяжем показала, якою красивою дівчинкою вона може бути. Красуня в спортивному костюмі відобразила своє легке як пушок тіло на тлі київських видів.
Нагадаємо, що Анна Різатдінова звела з розуму розкутою позою в блискітках:"Стала краще".
Як повідомляла Politeka, Анна Різатдінова полонила формами в лосинах: "блін, клас, Аня!".
Також Politeka писала, що роман "холостяка" Мельника і Різатдінової на «Танцях з зірками», гімнастку попередили про небезпеку: «як у Тіни з Баланом».