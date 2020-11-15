Гімнастка Анна Різатдінова, яка стала фавориткою судді проекту "Танці з зірками-2019", вразила ідеальною зовнішністю

Зірка може похвалитися ідеальною фігурою, завдяки заняттям спортом, передає Politeka.net. Модель постала в теплій кофті, склавши руки на грудях.

Анна одягла спортивні легінси, що підкреслили стрункі ніжки і пружні сідниці. Вона закинула на паркан ногу і блиснула білою шкарпеткою в кросівці.

Також Анна була в спортивній шапці.

У пості Різатдінова повідомила, що починає в своєму Instagram нову рубрику, в якій буде тренувати дітей.

"Батьки не повинні лізти в тренувальний процес! Найстрашніше - коли вони реалізовують свої амбіції через дитину. Батьки можуть підказувати, направляти, але ні в якому разі не повинні перегинати палицю🙏...",- повідомила гімнастка.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Красуня😍 😍 😍 дуже цікаво! Продовжуйте", " Красиво👍", "нереальна" ," яка красуня💖 💖 💖", " чарівна дівчина!", "Бажаю вам успіхів Анна🙏", " блін, клас, Аню! Читати мені було лінь, але фото жир😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова з хвостиком і ніжним макіяжем позувала на тлі жовтої стіни. Анна мило посміхнулася, розкривши деталі зі свого спортивного минулого, а також з часів участі в танцювальному проекті.

У підписі до фото зірка розкрила своє ставлення до понеділків: "Це завжди був важкий день для мене".

Користувачі кинулися коментувати одкровення гімнастки, і зізналися, що теж не мають любові до понеділків.

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