Гимнастка Анна Ризатдинова, которая стала фавориткой судьи проекта "Танці з зірками-2019", поразила идеальной внешностью

Звезда может похвастаться идеальной фигурой, благодаря занятиям спортом, передает Politeka.net. Модель предстала в теплой кофте, сложив руки на груди.

Анна надела спортивные леггинсы, подчеркнувшие стройные ножки и упругие ягодицы. Она закинула на забор ногу и сверкнула белым носочком в кроссовке.

Также Анна была в спортивной шапке.

В посте Ризатдинова сообщила, что начинает в своем Инстаграм новую рубрику, в которой будет тренировать детей.

"Родители не должны лезть в тренировочный процесс! Самое страшное - когда они реализовывают свои амбиции через ребенка. Родители могут подсказывать, направлять, но ни в коем случае не должны перегибать палку🙏...", - сообщила гимнастка.

За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Красавица😍😍😍 очень интересно! Продолжайте", "Красиво👍", "Нереальная", "Какая красотка💖💖💖", "Очаровательная девушка!", "Желаю вам успехов Анна🙏", "Блин, класс, Аня! Читать мне было лень, но фото жир😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова с хвостиком и нежным макияжем позировала на фоне желтой стены. Анна мило улыбнулась, раскрыв детали из своего спортивного прошлого, а также со времен участия в танцевальном проекте.

В подписи к фото звезда раскрыла свое отношение к понедельникам: "Это всегда был тяжёлый день для меня".

Пользователи кинулись комментировать откровение гимнастки, и признались, что тоже не питают любви к понедельникам.

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".