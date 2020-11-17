Олимпийская чемпионка, гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова сразила наповал нежной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна опубликовала кадры со съемок шоу «Импровизация». Девушка выбрала для съемок весьма пикантный наряд. Она была одета в черный топ с необычными вырезами и штаны. Костюм идеально подчеркнул стройную фигурку гимнастки, а вырезы добавили образу шарму.

На одном фото Анна позировала сама, а на втором засветилась в компании Санты Димопулос и Арама Арзуманяна, а также ведущего шоу Александра Педана.

«Скоро ждите в крутом шоу. Импровизация - это нелегко, но очень весело! Хочу ещё», - подписала фото звезда.

Сама Анна, как известно, заняла второе место в шоу "Танці з зірками", а также вернулась на два эфира в новый сезон. Гимнастка на проекте была фавориткой Влада Ямы. Недавно стало известно, что спортсменка начала встречаться с Сергеем Мельником, который покинул проект в четвертьфинале.

Ранее мы писали, что Ризатдинова с хвостиком и нежным макияжем показала, какой красивой девочкой она может быть. Красотка в спортивном костюме запечатлила свое легкое как пушок тело на фоне киевских видов.

Напомним, что Анна Ризатдинова свела с ума раскованной позой в блестках: "Хорошеешь".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова пленила формами в лосинах: "Блин, класс, Аня!".

Также Politeka писала, что роман "холостяка" Мельника и Ризатдиновой на «Танцях з зірками», гимнастку предупредили об опасности: «Как у Тины с Баланом».