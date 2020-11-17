Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе на відпочинку

На кадрах Ана позувала в мереживному купальнику, а зверху накинула сорочку, яку приспустила для більш пікантних ракурсів. Дівчина показала асебя у всій красі, позуючи перед оператором біля Пальми на березі моря. Фотосесія вийшла дуже спокусливою і цікавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завтра на пляж. Скільки птахів ви бачите на цьому відео?",- підписала Чері, жартуючи над фанатами, яким було далеко не до птахів.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків за три години і написали коментарі:

"Мені подобається твоє чуття в одязі", "чудово", "ти дуже красива", "така дивовижна королева, люблю тебе", "як прекрасно", " чудово за звичаєм !!! Безпечні подорожі", " Одним словом .. красиво!", "Приголомшлива краса", "така дитинка", "насолоджуйся життям, дорога", "Ух ти дуже красива".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала пристрасний образ в одній білизні з червоних мережив.

На представлених кадрах також видно, що дівчина любить балувати себе примірками пікантного білизни і показувати це шанувальникам. Знімаючись перед дзеркалом, Ана покрутилася в червоних мереживах і не стала приховувати своїх достоїнств.

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