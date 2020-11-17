Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя на отдыхе

На кадрах Ана позировала в кружевном купальнике, а сверху накинула рубашку, которую приспустила для более пикантных ракурсов. Девушка показала асебя во всей красе, позируя перед оператором у пальмы на берегу моря. Фотосессия получилась очень соблазнительной и интересной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Завтра на пляж. Сколько птиц вы видите на этом видео?", - подписала Чери, шутя над фанатами, которым было далеко не до птиц.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков за три часа и написали комментарии:

"Мне нравится твое чутье в одежде", "Великолепно", "Ты очень красивая", "Такая удивительная королева, люблю тебя", "Как прекрасно", "Великолепно по обыкновению !!! Безопасные путешествия", "Одним словом .. красиво!", "Потрясающая красота", "Такая детка", "Наслаждайся жизнью, дорогая", "Ух ты очень красивая".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала страстный образ в одном белье из красных кружев.

На представленных кадрах также видно, что девушка любит баловать себя примерками пикантного белья и показывать это поклонникам. Снимаясь перед зеркалом, Ана покрутилась в красных кружевах и не стала скрывать своих достоинств.

Напомним, Ана Чери прикрыла свой стыд прозрачными кружевами, кадр соблазна

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