Популярная модель из США Ана Чери показала свой впечатляющий вид сзади
Звезда каждый раз удивляет своими совершенными формами, сообщает Politeka.net. Модель в этот раз решила крупным планом показать свою роскошь в костюме.
Чери натянула на свою грудь тесный топик, а на упругие ягодицы - узкие лосины.
Красотка записала в таком наряде сториз. Она повернулась в камере полубоком, чтобы показать шикарную пятую точку, которая после долгих лет тренировок стала выглядеть очень соблазнительно.
Модель игриво потрусила своей пышной красотой. Ягодицы красиво подвигались и привораживали взгляд - наслаждение обеспечено.
20-летний сын больной раком Заворотнюк огорошил дерзким образом с сигаретой в зубах: "Как похож на мать!"
Кароль затаила обиду на "Квартал 95", певица внезапно разоткровенничалась: "Было неприятно, когда..."
Королева без лифчика показала, как изменилась после предательства Тарзана: «Слишком вульгарная, под стать супругу»
Ужесточение карантина: что будет с вузами и колледжами, срочное заявление МОН, «с 16 ноября…»
При этом красотка смотрела в камеру и улыбалась.
К сожалению, кадры в сториз не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно пользователи сети написали массу приятного в личной переписке.
Стоит отметить, что сейчас на страницу бизнес-модели подписаны 12,6 миллионов человек.
Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в облегающих лосинах, демонстрируя аппетитные прелести сзади. В какой-то момент в кадре появляются ее подруги, которые также облачились в тесные наряды. При этом девушки не стеснялись показывать свои лучшие формы.
Ранее сообщалось, что Ана Чери порадовала поклонников, появившись в тесном белоснежном топике, из которого выпрыгивал бюст.
Грудь красиво смотрелась в столь тесной одежде, и, казалось, ей мало места.
Шортики с леопардовым принтом обтянули упругие ягодицы, а также выделили тонкую талию.
Пользователи сети написали много комплиментов в сторону чарующей красотки.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье