Эта модель сведет с ума всех

Популярная модель из США Ана Чери показала свой впечатляющий вид сзади

Звезда каждый раз удивляет своими совершенными формами, сообщает Politeka.net. Модель в этот раз решила крупным планом показать свою роскошь в костюме.

Чери натянула на свою грудь тесный топик, а на упругие ягодицы - узкие лосины.

Красотка записала в таком наряде сториз. Она повернулась в камере полубоком, чтобы показать шикарную пятую точку, которая после долгих лет тренировок стала выглядеть очень соблазнительно.

Модель игриво потрусила своей пышной красотой. Ягодицы красиво подвигались и привораживали взгляд - наслаждение обеспечено.

При этом красотка смотрела в камеру и улыбалась.

К сожалению, кадры в сториз не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно пользователи сети написали массу приятного в личной переписке.

Стоит отметить, что сейчас на страницу бизнес-модели подписаны 12,6 миллионов человек.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в облегающих лосинах, демонстрируя аппетитные прелести сзади. В какой-то момент в кадре появляются ее подруги, которые также облачились в тесные наряды. При этом девушки не стеснялись показывать свои лучшие формы.

Ранее сообщалось, что Ана Чери порадовала поклонников, появившись в тесном белоснежном топике, из которого выпрыгивал бюст.

Грудь красиво смотрелась в столь тесной одежде, и, казалось, ей мало места.

Шортики с леопардовым принтом обтянули упругие ягодицы, а также выделили тонкую талию.

Пользователи сети написали много комплиментов в сторону чарующей красотки.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье