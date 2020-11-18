Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала свій переможний образ

На фото красуня позувала в світлому купальнику, який частково складався з мотузочок. Образ модель доповнила босоніжками, а однією рукою тримала медаль, яка звисала з шиї. Фігура у Юлії була підсушеною і рельєфною, адже Мішура готувалася до міжнародного чемпіонату світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чемпіонат Світу. 2015 рік. Тайланд", - підписала фотографію дівчина.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "викувана зі сталі, максимальна міць”

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Юлія мішура розповіла про прийдешню приємну подію в її родині.

Дівчина позує в стильному чорному спортивному костюмі на тлі сірих бетонних стін новобудови. Судячи з хештегів, вже незабаром Юлія переїде в житловий комплекс "Файна Таун" на Нивках. Вона з нетерпінням чекає завершення ремонту та новосілля, про що свідчить і підпис до фото.

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На знімку модель позує в білих трусиках і леопардовому ТОПі. Вона стоїть, зігнувшись, а її груди, здається, зараз випаде з білизни на радість фанатам.

"Така погода, що заправляти ліжко взагалі немає сенсу. Все-таки я #Сонцезалежна", - підписала знімок володарка розкішної фігури.

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