Відома модель Ана Чері похвалилася результатами тренувань зіркової подружки

На фото красуня стояла в кросівках, топі і лосинах. Зірка розгорнулася спиною і демонструвала пружну п'яту точку і рельєфну спину. Волосся у подружки Чері були зібрані в хвіст. На другому кадрі Джіа, так звуть дівчину, розвернулася і показувала біцепс, який був вражаючих розмірів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сильна-красива, красива - сильна.

Як ти проводиш свій вихідний?",- написано під публікацією.

"Я йду додому, щоб побачити свою кішку і повернутися до своїх тренувань", - написала Чері під публікацією.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Перефарбування будинку", "Прекрасна", "така підтягнута", "Огнище".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері вразила розмірів обсягів, до непристойності відтягнувши купальник.

"Перевірка тіла. Якщо ви хочете-можете побачити більше. Але тільки не тут", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на кадрах Ана Черіп позує в тісному купальнику, до непристойності відтягнувши низ.

Нагадавши, томна Ана Чері постала в ніжно-рожевому мереживі, у чоловіків пропав дар мови

А ще Politeka писала, що Ана Чері подражнила вигинами, натягнувши занадто тісний топ і шортики

Також Politeka повідомляла, що розкішний бюст Ани Чері випав з бікіні, поки вона крутилася перед камерою



