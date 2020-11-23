Известная модель Ана Чери похвасталась результатами тренировок звездной подружки
На фото красотка стояла в кроссовках, топе и лосинах. Звезда развернулась спиной и демонстрировала упругую пятую точку и рельефную спину. Волосы у подружки Чери были собраны в хвост. На втором кадре Джиа, так зовут девушку, развернулась и показывала бицепс, который был впечатляющих размеров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сильная - красивая, красивая- сильная.
Как ты проводишь свой выходной?", - написано под публикацией.
Беда настигла звезду "Квартал 95" накануне дня рождения: фото "увечий"
Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?"
Возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец"
Стриптиз Кристины Асмус стал достоянием общественности, кадры уже в сети: "Я тоже так мужа соблазняю"
"Я иду домой, чтобы увидеть свою кошку и вернуться к своим тренировкам", - написала чери под публикацией.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Перекраска дома", "Прекрасная", "Такая подтянутая", "Огнище".
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила размеров объемов, до неприличия оттянув купальник.
«Проверка тела. Если вы хотите – можете увидеть больше. Но только не здесь», - говорится в тексте сообщения.
Уточним, что на кадрах Ана Черип позирует в тесном купальнике, до неприличия оттянув низ.
Напомним, томная Ана Чери предстала в нежно-розовом кружеве, у мужчин пропал дар речи
А еще Politeka писала, что Ана Чери подразнила изгибами, натянув слишком тесный топ и шортики
Также Politeka сообщала, что роскошный бюст Аны Чери выпал из бикини, пока она крутилась перед камерой