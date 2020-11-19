Американская фитнес-модель Ана Чери показала смелый образ в одном белье из черных кружев

Популярная фитнес-красотка является востребованной моделью, которая рекламирует не только одежду своего нового спортивного магазина, но еще и других брендов. Ана часто показывает себя в смелых бикини и необычных костюмах, однако одними из самых популярных фото остаются снимки, устроенные в фотостудиях для рекламы белья.

Чери не стесняется из-за внимания камер, поэтому чувствует себя уверенно, даже когда позирует фактически без одежды. Черная ткань и кружева с лентами, как видно, с трудом скрывает ее пышные формы, тогда как Ана лишь улыбается, глядя в объектив.

Аккуратно собранные волосы, легкий макияж и обстановка в комнате удачно завершили кадр. При этом поклонники были очень довольно, ведь спортсменка показала всю фигуру и не скрыла от них ничего.

Вот что писали поклонники:

«Вау какая сердечная женщина ♥ ️😘😍❤️; Великолепно 😍🔥; Моя прекрасная анахери😘💋; Какая ты красивая дама ☺; 🌹😊😮Wonderfulll 😮😊🌹; ты красивая, ты мне очень нравишься; Красавица😍; Вау 👍🔥 Отлично; Этот кузов уникальный ❤️; Удивительная красота 🙌; Красивое черное бикини 💯❤» Она как вечерние розы или нимфа выходят из моря».

Ранее мы писали, что Ана посещает различные мероприятия крайне редко, а в отпуск отправляется с подругами, чтобы разрядить обстановку. При этом популярная фитнес-модель умеет показать различные образы несмотря на то, что делает большинство селфи дома.

Также Чери нравятся студийные фотосессии, ради которых она примеряет кружевные наряды и без малейшего смущения демонстрирует свое тело. В этот раз на фото можно увидеть, как Чери наслаждается отдыхом в кресле с необычной спинкой с множеством узором. Сама девушка позирует в белье в черный горошек и показывает, как загорела во время отпуска.

«Недавно Instagram снял мою последнюю фотографию 😂 посмотрите, похоже это происходит из-за того, что IG не может справиться с моим декольте 🤷🏻‍♀️», - написала Ана.

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