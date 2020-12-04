Супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила фанатів, поставши перед камерою в мікро-бікіні на відпочинку

Як пише Politeka, знімком знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

Так, кадр Гейл вирішила ніяк не підписувати. На ньому супермодель позує в міні-купальнику, завдяки якому в камеру потрапила бездоганна фігура дівчини. Особливої пікантності знімку надав "хижий" погляд, повз якого пройти її шанувальники просто не змогли.

«Ох, цей погляд зводить мене з розуму», «ти просто дуже мило виглядаєш, навіть позбавила мене від смутку», «тіло бомба»,» чудово виглядаєш, красуня», «красоточка», ось це вогонь!», «ти справжній ангел», - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, відома модель Келлі Гейл з "Victoria's Secret" показала себе і розповіла про свято.

Цього разу Келлі позувала в леопардовому Бікіні на пляжі. Поруч можна побачити підтягнутого чоловіка без одягу, який обіймав красуню. Пара посміхалася, хвалячись заходом на тлі. На інших кадрах Гейл показала ще кілька спільних спогадів.

"З днем народження, Малятко. Я люблю жити з тобою. 41 виглядає круто", - йдеться в підписі.

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