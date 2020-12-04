Супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе

Как пишет Politeka, снимком знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки. Особой пикантности снимку придал «хищный» взгляд, мимо которого пройти ее поклонники просто не смогли.

«Ох, этот взгляд сводит меня с ума», «ты просто очень мило выглядишь, даже избавила меня от грусти», «тело бомба», «великолепно выглядишь, красотка», «красоточка», вот это огонь!», «ты настоящий ангел», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя и рассказала о празднике.

В этот раз Келли позировала в леопардовом бикини на пляже. Рядом можно увидеть подтянутого мужчину без одежды, который обнимал красотку. Пара улыбалась, хвастаясь закатом на фоне. На других кадрах Гейл показала еще несколько совместных воспоминаний.

"С днем рождения, малышка. Я люблю жить с тобой. 41 выглядит круто", - говорится в подписи.

Напомним, мокрая брюнетка из "Victoria’s Secret" разбередила самые смелые фантазии, купальник ничего не скрыл

А еще Politeka писала, что брюнетка из Victoria’s Secret эффектно облилась водой после жаркой тренировки

Также Politeka сообщала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret без лифчика устроила шалости на улице