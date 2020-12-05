Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва викликала фурор зворушливими словами і чуттєвим фото з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому, щаслива, пригорнула до чоловіка, поклавши голову йому на груди. Костянтин, у свою чергу, обійняв дружину за плечі і доторкнувся губами до її волосся.

Ніжність цього кадру просто зашкалює, дивишся і віриш - в їх любов.

У підписі Брежнєва зізналася, що карантин виявився для з сім'ї з Меладзе не таким вже "смутним" періодом - є і радісні моменти, якими вона не може не поділитися.

"Пост гордості🖤 я вже не раз говорила, що для нашої сім'ї карантин був дуже плідним часом)). І все більше хочеться ділитися з вами результатами. Тому хочу розповісти про серіал "ніжність", музику до якого написав мій улюблений композитор @meladzemusic ♥️ дуже зворушливий, дуже життєвий і дуже ніжний (серіал - ред.)... І, як я прочитала у режисера Анни Мелікян, повністю знятий на iPhone! Тепер ви ще знаєте і чия Там музика ♥️ якщо не дивилися-обов'язково до перегляду, якщо дивилися - діліться враженнями!",- не стримала емоцій Віра.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Захоплююся вами, Віра 👏 👏 👏 "

"Яка милота! ❤️🖤❤️"

"Неймовірно просто як карантин перевернув все) дивно ж, що серіал знятий на айфон! Не дивилася, але тепер захотілося) моє життя карантин теж перевернув🙃"

"👍ви просто супер пара"

"Яка ви красива і щаслива пара! ❤️ Добра вам🤗"

"Музика шикарна! Ваш чоловік-геній 😍"

"Яке круте фото💎"

"Фото передає ваш душевний стан💕"

"Ох, Віра!"

"Класні🤗від вас віє любов'ю💖"

Нагадавши, подорослішала дочка-красуня Меладзе скоро затьмарить Віру Брежнєву.

Також Politeka писала, що Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвої.