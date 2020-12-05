Экс-ВИА Гра Вера Брежнева произвела фурор трогательными словами и чувственным фото с мужем, продюсером Константином Меладзе

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором, счастливая, прильнула к супругу, положив голову ему на грудь. Константин, в свою очередь, приобнял жену за плечи и дотронулся губами к ее волосам.

Нежность этого кадра просто зашкаливает, смотришь и веришь - в их любовь.

В подписи Брежнева призналась, что карантин оказался для из семьи с Меладзе не таким уж "смутным" периодом - есть и радостные моменты, которыми она не может не поделиться.

"Пост гордости🖤 Я уже не раз говорила, что для нашей семьи карантин был очень плодотворным временем)). И все больше хочется делиться с вами результатами. Поэтому хочу рассказать о сериале «Нежность» , музыку к которому написал мой любимый композитор @meladzemusic ♥️ Очень трогательный, очень жизненный и очень нежный (сериал - ред.)... И, как я прочла у режиссёра Анны Меликян, полностью снят на iPhone! Теперь вы ещё знаете и чья там музыка ♥️ Если не смотрели - обязательно к просмотру, если смотрели - делитесь впечатлениями!", - не сдержала эмоций Вера.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Восхищаюсь вами, Вера👏👏👏"

"Какая милота! ❤️🖤❤️"

"Невероятно просто как карантин перевернул все) удивительно же, что сериал снят на айфон! Не смотрела, но теперь захотелось) мою жизнь карантин тоже перевернул🙃"

"👍 вы просто супер пара"

"Какая вы красивая и счастливая пара! ❤️ Добра вам🤗"

"Музыка шикарная! Ваш муж - гений 😍"

"Какое крутое фото💎"

"Фото передаёт ваше душевное состояние💕"

"Ох, Вера!"

"Классные🤗от вас веет любовью💖"

Напомним, повзрослевшая дочь-красавица Меладзе скоро затмит Веру Брежневу.

Также Politeka писала, что Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.