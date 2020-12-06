Американська фітнес-модель Ана Чері у розпусному образі показала свої досконалі форми

Ана Чері побалувала шанувальників найспекотнішим образом, який тільки можна собі уявити, пише Politeka.net.

Зірка записала сторіс, поставши в топі з пікантним вирізом посередині. Тонкі білі резинки утримували тканину.

Через тонкі резиночки виставився великий бюст. Розміри форм розбурхували свідомість.

До того ж Чері піднесла камеру ближче, щоб показати свої ідеальні форми ще краще.

Також було видно, як шовкові стрічки обплели тонку талію, яка підкорювала своєю стрункістю.

Модель розпустила шовкове волосся, яке лягло уві хвилею набік.

Макіяж підкреслив довгі вії, а пухкі губи виглядали спокусливо завдяки глянцевому блиску.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі через те, що в сторіс нема такої можливості. Ймовірно, користувачі Мережі написали багато хороших повідомлень в дірект, адже від її форм кидає в жар.

Раніше ми писали, що Ана Чері записала сторіс в рожевому халатику без білизни.

Ана позувала біля дзеркала, знімаючи себе на камеру. Модель одягла шовковий халат рожевого кольору, який раптово розчахнула.

Зірка блиснула пишним бюстом без білизни. Вона кокетливо приспустила одяг, посвітивши шовковою шкірою.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в обтягуючих шортах і топі. Красуня розвернулася спиною, хвалячись пружністю "горішка". Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася в об'єктив камери.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі, в яких захоплювалися формами знаменитості.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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