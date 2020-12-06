Американская фитнес-модель Ана Чери в развратном образе показала свои совершенные формы

Ана Чери побаловала поклонников самым жарким образом, который только можно себе представить, пишет Politeka.net.

Звезда записала сторис, представ в топе с пикантным вырезом посередине. Тонкие белые резинки удерживали ткань.

Через тонкие резиночки выставился большой бюст. Размеры форм будоражили сознание.

К тому же Чери поднесла камеру поближе, чтобы показать свои идеальные формы еще лучше.

Также было видно, как шелковые ленточки оплели тонкую талию, которая покоряла своей стройностью.

Модель распустила шелковые волосы, которые легли волной набок.

Макияж подчеркнул длинные ресницы, а пухлые губы выглядели соблазнительно благодаря глянцевому блеску.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе из-за того, что в сторис нет такой возможности. Вероятно, пользователи сети написали много хороших сообщений в директ соблазнительницы, ведь от ее форм бросает в жар.

Ранее мы писали, что Ана Чери записала сторис в розовом халатике без белья.

Ана позировала возле зеркала, снимая себя на камеру. Модель надела шелковый халат розового цвета, который внезапно распахнула.

Звезда сверкнула пышным бюстом без белья. Она кокетливо приспустила одежду, посветив шелковой кожей.

Напомним, Ана Чери позировала в обтягивающих шортах и топе. Красотка развернулась спиной, хвастаясь упругостью "орешка". Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела в объектив камеры.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии, в которых восхищались формами знаменитости.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

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