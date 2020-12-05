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Український боксер Владислав Сіренко заявив, що хотів би провести поєдинок проти співвітчизника Олександра Усика

Як передає Politeka, про це спортсмен заявив в інтерв'ю телеканалу " Інтер"

"Саша-дуже крутий боксер, який своїми боями показує свій клас. Мене, як молодого проспекту, він мотивує прагнути і наблизитися до нього, як можна ближче.

Що стосується можливого бою з ним, то все може бути. Звичайно, я хотів би боксувати з Олександром. Коли я зможу дістатися до його рівня, нам доведеться з ним побитися", - зазначив Сіренко.

Раніше український боксер Олександр Усик розповів, з ким планує зійтися на рингу в наступний раз.

У суперважкоатлета є можливість завоювати пояс WBO, проте політика спортивної організації створює певні складнощі.

"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій", - зізнався Олександр Усик.

Відзначимо, у США українського боксера Олександра Усика вважають негідним битися за титул чемпіона в суперважкій вазі за версією WBO.

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер вважає, що організації не варто позбавляти чемпіона титулу і давати шанс Олександру Усику.

Додамо, що український боксер перехворів китайським вірусом. Це сталося ще в першу хвилю пандемії в Україні.

Усик зазначив, що особливо не піддавався паніці, так як вірусом "навесні і восени люди завжди хворіють".

Додамо, що український боксер перехворів китайським вірусом. Це сталося ще в першу хвилю пандемії в Україні.

Усик зазначив, що особливо не піддавався паніці, так як вірусом "навесні і восени люди завжди хворіють".

Як писала Politeka, Усик зізнався, що робить з дружиною після тривалої розлуки.

Нагадаємо, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.

Також Politeka писала, що Усик зізнався в любові до радянського кінематографу.