Украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что хотел бы провести поединок против соотечественника Александра Усика
Как передает Politeka, об этом спортсмен заявил в интервью телеканалу "Интер"
"Саша — очень крутой боксер, который своими боями показывает свой класс. Меня, как молодого проспекта, он мотивирует стремиться и приблизиться к нему, как можно ближе.
Что касается возможного боя с ним, то все может быть. Конечно, я хотел бы боксировать с Александром. Когда я смогу добраться до его уровня, нам придется с ним подраться", — отметил Сиренко.
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Ранее украинский боксер Александр Усик сообщил, с кем хочет сойтись на ринге в следующий раз.
У супертяжаесть все возможности завоевать пояс WBO, но политика спортивной организации создает определенные сложности.
"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой", - признался Александр Усик.
Отметим, в США украинского боксера Александра Усика считают недостойным драться за титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBO.
По мнению главного редактора журнала The Ring Дага Фишера, организации не стоит лишать чемпиона титула и давать шанс Александру Усику.
Добавим, что украинский боксер переболел китайским вирусом. Это случилось еще в первую волну пандемии в Украине.
По словам Усика, он особо не поддавался панике, так как вирусом "весной и осенью люди постоянно болеют".
Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.
Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.
Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.