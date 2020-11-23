Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) зробив несподіване інтимне зізнання

Зокрема, він зізнався, що після тривалої відсутності "грає" з дружиною у "Дорослі ігри". Таке зізнання він зробив в інтерв'ю на своєму Youtube-каналі, передає Sport.24tv.ua.

За його словами, після тривалої розлуки дружина практично не відходить від нього і скрізь його супроводжує, адже дуже сумує, коли Усика довго немає вдома. При цьому він додав, що вони "грають з дружиною в дорослі ігри".

"Після тривалого табору ми удвох знаходимося. Після того, як я приїжджаю, протягом двох-трьох тижнів, дружина мене супроводжує куди б я не їхав. Каже "Я сумувала. Можна з тобою поїду?" - "Взагалі чудово". А взагалі з Катериною ми граємо в дорослі ігри", - з посмішкою зазначив боксер.

Також раніше повідомлялося, що непереможений український боксер Олександр Усик перехворів китайським вірусом. Усик зазначив, що особливо не піддавався паніці, так як вірусом "навесні і восени люди завжди хворіють".

"У мене ситуація була така: я лікував зуби, і у мене потім "бах" – надуло обличчя, немов мене "бджолі покусали" і з'явилася температура. Просто у мене розрізали ясна - вставляли імпланти - я думав все від цього. Але в якийсь момент моя дружина каже "Слухай, я нюх втратила". Ми викликали лікаря, він перевірив нас і дійсно діагноз підтвердився", - сказав український супертяж.

Як писала Politeka, Усик висунув умови Джошуа, бій може не відбутися.

Нагадаємо, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.

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